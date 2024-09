’Vivaio Zerina al futuro’. Tesoro verde per le scuole

Mattinata dedicata alla valorizzazione del verde urbano domani a Ponticelli. È l’evento ‘Vivaio Zerina al futuro’, che suggellerà la convenzione con Comune ed Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna approvata dalla Regione a febbraio e mirata alla ripartenza e valorizzazione dell’area di via Cipolla sia per la coltivazione di piante autoctone certificate che per un nuovo impegno sul fronte della divulgazione ed educazione ambientale rivolta a scuole e cittadini. L’evento, che inizierà alle 10.30, è l’occasione per presentare appunto il progetto di rigenerazione del vivaio finanziato dalla Regione che ha stanziato 210mila euro per il 2024 e 90mila euro all’anno fino alla fine della convenzione nel 2030.

Laura Punzo presenterà il volume ‘Alberi per la città - Un abaco per l’infrastruttura verde urbana’. Per i più piccoli, il Ceas organizzerà la ‘Caccia agli alberi del vivaio’, un’attività educativa e divertente dedicata alla scoperta delle piante e della biodiversità. Per raggiungere il vivaio è prevista anche una pedalata con ritrovo alle 9.15 nel parcheggio del Sante Zennaro.

"Abbiamo scelto di unire, alla vocazione produttiva, quella educativa ambientale sia rivolta alla cittadinanza che alle scuole – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada – per potenziare la consapevolezza sul grande valore che hanno gli alberi in città in termini di benessere psico-fisico per le persone sia in termini di mitigazione e adattamento climatico delle città contribuendo a ridurre la vulnerabilità alle isole di calore e, di conseguenza, la temperatura dell’aria".

Nelle parole del presidente Ente di gestione parchi e biodiversità Romagna, Alfonso Nicolardi, "l’obiettivo è di trasformare gli oltre sei ettari in un polmone verde fatto di ambienti naturali e luoghi di apprendimento", mentre secondo l’assessora regionale, Barbara Lori, Zerina "rappresenta un riferimento di grande rilevanza nella scelta strategica di riattivazione dei vivai pubblici in coerenza con le politiche promosse in questi anni".