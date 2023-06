Vivaismo, allevamenti e gare di canto

Una superficie espositiva di oltre 60mila metri quadrati, con la presenza di 48 aziende produttrici tra frutta, verdura, salumi, formaggi, miele e confetture. E poi la mostra mercato del vivaismo (otto espositori) e quella delle attrezzature (altri 25). Il tutto senza dimenticare l’area dedicata alle mostre zootecniche, che riscuote sempre grande interesse. E infine la novità assoluta di quest’anno: la gara di canto del gallo (domenica mattina alle 6) in cui i giudici armati di cronometro valuteranno durata e potenza del suono. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti all’interno della Fiera agricola del Santerno, che torna da venerdì 16 a domenica 18 giugno a Sante Zennaro.

"Se il 2022 doveva essere la rinascita dopo il Covid, questo 2023 non sarà sicuramente da meno – sottolinea Giordano Zambrini del Consorzio utenti Canale molini di Imola e Massa Lombarda, compagine partner dell’evento –. Si dovrà parlare di tutto quello che si dovrà fare per far sì che gli imprenditori agricoli, veri protagonisti dell’iniziativa, sopravvivano anche a questa catastrofe".

Nei tre giorni della Fiera, spazio a laboratori didattici per bambini e adulti. Ma non mancheranno nemmeno seminari, convegni e incontri. Confermata anche quest’anno la navetta gratuita dai parcheggi dell’Area Lungofiume e di via Tiro a Segno in direzione Sante Zennaro e ritorno. Al cibo penseranno invece le sagre storiche del circondario e lo stand Clai. Per il bere, spazio alle cantine locali e ai birrifici artigianali. Completano il quadro un bar e alcune gelaterie.

Per la prima volta in Fiera, grazie alla collaborazione con Hera, verrà erogata gratuitamente acqua naturale e frizzante refrigerata, evitando così la circolazione di bottigliette usa e getta. Il consiglio è quindi quello di portare la borraccia da casa.