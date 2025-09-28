Voci dalla Palestina e collegamento con la Flotilla all’Osservanza

Un incontro per riflettere, ascoltare e costruire ponti tra comunità. Domani sera alle 20,30 il teatro dell’Osservanza ospiterà l’appuntamento ‘Resistere e raccontare: voci dalla Palestina’, occasione di confronto pubblico organizzata dal Comune insieme alla Fondazione VoiceOver e ad associazioni locali attive sui temi della pace e dei diritti, tra cui Comitato Pace e Diritti e Altre Vie.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Marco Panieri. A seguire, il cuore dell’incontro: la testimonianza di Karem Rohana (nella foto), impegnato nel racconto e nella difesa dei diritti del popolo palestinese, che dialogherà con la giornalista e autrice Sara Manisera, nota per il suo lavoro di ricerca e reportage dai contesti di conflitto.

Un momento particolarmente atteso sarà il collegamento in diretta con la Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che in questi giorni naviga nel Mediterraneo per richiamare l’attenzione della comunità mondiale sulla condizione dei civili palestinesi e per promuovere azioni concrete di solidarietà.

"Come amministrazione comunale siamo convinti che il dialogo, l’ascolto e il confronto rappresentino strumenti fondamentali per costruire comunità inclusive e solidali – dichiarano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili con delega alla Pace, Giacomo Gambi –. Gli appuntamenti dedicati alla Palestina nascono proprio da questa esigenza: creare spazi in cui cittadine e cittadini possano informarsi e conoscere voci che troppo spesso restano ai margini. La solidarietà verso chi vive situazioni di conflitto e ingiustizia non è solo un atto di umanità, ma un impegno di responsabilità civile che riguarda tutti noi".

La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite Eventbrite o scrivendo all’indirizzo altrevieodv@gmail.com.