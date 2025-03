Voci liriche, la Gaiselmann pronta a stupire

Proseguono gli appuntamenti di Emilia Romagna Festival dedicati a valorizzare i migliori giovani talenti della scena musicale contemporanea. Così dopo Eva Gevorgyan, il prodigio del pianoforte di appena vent’anni, questa sera alle 21 arriva sul palco del teatro Ebe Stignani il Galà lirico intitolato alla grande cantante lirica cui è dedicato il Comunale.

Protagonisti di questo Omaggio a Ebe Stignani saranno i giovani vincitori dello Stignani Competition 2024, il concorso biennale internazionale per voci liriche, arrivato alla sua quarta edizione, organizzato dal Comune assieme alla scuola di musica Vassura-Baroncini e all’associazione Internazionaler Musikverein Ebe Stignani di Monaco di Baviera.

Quest’anno sul palco il soprano Lisa Gaiselmann e il basso Youngkung Jin, entrambi finalisti dello Stignani Competition 2024, che accompagnati al pianoforte da Davide Cavalli si esibiranno in una selezione di arie d’opera, da Georg Friederich Händel a Giacomo Puccini, attraversando gli oltre quattro secoli in cui l’opera si è imposta come uno spettacolo musicale tra i più seguiti dal pubblico.

Händel, Mozart, Rossini, Verdi e Puccini saranno quindi gli autori delle arie che i due cantanti eseguiranno in questo concerto: capolavori che hanno reso l’opera uno spettacolo seguitissimo da oltre quattro secoli e che non dà segni di crisi, quello spettacolo a cui Ebe Stignani ha contribuito con la sua incredibile e rara arte vocale, grande esempio per i giovani cantanti che partecipano al concorso a lei dedicato.

Ingresso a pagamento. Biglietti: I settore (platea e palchi centrali) 12 euro; II settore (palchi laterali) 10 euro; loggione 7 euro.