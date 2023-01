Vogliono solo spremere i contribuenti

Simone

Carapia*

Non si può usare la foglia di fico della sicurezza per spremere i cittadini come limoni. Infatti, come promesso nei mesi scorsi, ecco il nuovo ‘pacco’ regalo del sindaco Panieri and company, 4 Autovelox premium plus che non sono telefonini di ultima generazione o abbonamenti pay tv, ma ‘macchinette mangiasoldi’. Chi governa Imola e circondario spende 139mila euro per questi nuovi velox, ben sapendo che li riprenderà, entro breve, con gli interessi e oltre. Si utilizzano danari del contribuente per queste ‘macchinette infernali’ e non si organizza un servizio allo sbando come la polizia locale che ultimamente ha evidenziato criticità di organico e carenze organizzative e gestionali sempre più importanti. Meglio andare subito in tasca ai cittadini che investire su un servizio di prevenzione, educazione e sensibilizzazione finalizzato a ottenere una migliore condotta di guida da parte degli utenti della strada. Siamo pienamente consapevoli che i limiti di velocità vadano rispettati, ma la sicurezza stradale non può essere sbandierata solo quando si tratta di autovelox e multe. Basta farsi in giro sul territorio per vedere come le strade siano del tutto prive di investimenti e manutenzione. Eppure, questi signori, vogliono farci credere che gli autovelox vengono messi per garantire la nostra sicurezza.

La domanda a cui non si dà mai una risposta è : "Necessari tutti questi dispositivi? Alle Pubbliche amministrazioni, che riscuotono parte degli introiti, sta davvero a cuore il rispetto del Codice della strada o vedono solo un facile incremento delle entrate?".

I velox sono anche un ulteriore gabella come la ‘tassa di passaggio’ per chi viaggia sul nostro territorio per turismo e lavoro. Le Amministrazioni devono investire di più e meglio nella manutenzione delle strade, nella mobilità, nella polizia locale, ma questo pare essere insormontabile e soprattutto meno remunerativo.

*consigliere comunale

e metropolitano Lega