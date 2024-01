Volabo, dal 2003 a supporto del volontariato

"Sviluppo e promozione del volontariato, l’impegno di Volabo" L’associazione di secondo livello A.S.Vo. ODV gestisce Volabo, il centro servizi per il volontariato della città metropolitana di Bologna che ha una sede anche a Imola. Volabo nasce nel 2003 e da sempre ha a cuore il mondo del volontariato. È quanto riferito anche dal presidente Mauro Bosi.

"La nostra è una realtà ben strutturata che offre servizi di sviluppo e promozione del volontariato a tutti gli enti del terzo settore della città metropolitana di Bologna. Offriamo alle ODV ed alle altre associazioni del Terzo Settore di Bologna e dei Comuni metropolitani attività di consulenza, formazione, informazione, comunicazione, ricerca, documentazione, promozione, orientamento, animazione territoriale e supporto tecnico logistico.

Solo per fare qualche esempio, siamo dentro al comitato di impulso e monitoraggio per l’amministrazione condivisa tra il Comune di Bologna, il terzo settore e la rete civica cittadina. Attualmente, inoltre, stiamo partecipando a una coprogettazione con la Regione e la rete Centro servizi per il volontariato Emilia-Romagna per lo sviluppo delle case di comunità. Nasciamo nel 2003 e siamo un CSV ovvero un centro di servizio del volontariato.

Trattasi di una vera e propria agenzia di sviluppo per il volontariato nel territorio. In tutta Italia i centri attualmente esistenti sono 49 di cui 4 solo in Emilia-Romagna", conclude Bosi.

(2-continua)

Claudia Eleonora Traversa