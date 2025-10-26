Volantino nella sede di FdI: "Abbandonata all’incuria"

Un foglio incollato alla vetrata della sede del circolo di Fratelli d’Italia di via Ugo Bassi per chiedere di "ridare dignità alla sede dedicata a Marcello Bignami" provvedendo a "ripulirla e riordinarla". La firma è di sconosciuti "sostenitori di Giorgia a Castel San Pietro", e sul banco degli imputati c’è invece il consigliere comunale Giovanni Bottiglieri, citato proprio all’esordio del volantino come responsabile dello stato della sede. Bottiglieri, dal canto suo, replica ricordando di essere stato lui "a decidere di dedicare la sede a Marcello Bignami", aggiungendo che "non c’è alcuna incuria, semplicemente la pulizia della sede avviene, inevitabilmente, compatibilmente agli impegni lavorativi". A margine della vicenda c’è da segnalare che Florio Baroncini, Monica Marzaduri e Giacomo Zaniboni, commissariati nel luglio 2023 da FdI e poi fondatori del Movimento Popolare per Castello sfociato nella creazione della civica Patto x Castello, sul tema hanno firmato una lunga lettera. "La consegneremo di persona a Galeazzo Bignami – spiegano –. La memoria di Marcello Bignami ci è cara anche se adesso a Castello è un’altra la nostra casa, ed è giusto che Galeazzo sappia che la sede del circolo in via Ugo Bassi è ridotta in condizioni a dir poco inaccettabili". Perentoria anche in questo caso la replica di Bottiglieri: "Non accettiamo lezioni da chi, anziché accettare la nostra proposta di dialogo formulata a più riprese, ha scelto di percorrere una strada opposta".

c. b.