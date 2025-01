Volontà di ferro, cambiò la Pa più di tante riforme

Sguardo dolce, volontà di ferro, curiosità felpata. L’attitudine da civil servant Paride Gullini la indossava da sempre

Conosciuto negli anni’70, per causa di amicizia con la figlia Stefania, compagna di classe in prima elementare, lo scrutavi oltre le lenti azzurrine degli occhiali a goccia. Era l’unico, nell’elenco telefonico di Castel San Pietro Terme, a dirsi giornalista. E qualcosa avrà voluto dire, per chi si dedicherà alla missione di una pubblica amministrazione competente e trasparente. Mosso da una curiosità giovane alla ricerca di nuove vie. Come ragionare, negli ultimi mesi, di giochi e mattoncini nella formazione dei dirigenti. L’Anusca di Gullini – 8.500 soci, 5.600 Comuni associati, 13mila consulenze all’anno a Comuni, prefetture e ministeri – ha inciso sulla Pubblica amministrazione più di tante riforme.