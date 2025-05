Volontari in campo per Togo e Benin

E’ partito qualche giorno fa da Borgo Tossignano un container pieno di aiuti umanitari per alcuni villaggi di Togo e Benin. Cibo, latte in polvere, vestiti, materiale scolastico, pneumatici, letti, medicinali e giocattoli. Ma anche due ecografi, nove computer, sette carrozzine e diversi strumenti sanitari.

Il frutto di un progetto solidale alimentato dalla collaborazione tra tante associazioni di volontariato della zona e non solo: Aviat e Altre vie di Imola, Un Sorriso per Wèwè di Borgo e Zarantonello nel Mondo di Novellara. Per non parlare degli alunni di diverse scuole locali e delle tante persone che hanno partecipato alla raccolta di beni e alle numerose attività di sostegno.

Una straordinaria coesione d’intenti, volano prezioso di socialità e amicizia, capace di potenziare in modo esponenziale il progetto. Il container, benedetto dal parroco don Massimo Martelli, raggiungerà il porto di Lomé, in Togo, tra circa un mese.

Da lì partirà la rete di distribuzione che vedrà coinvolte alcune persone di fiducia in Africa e le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante, in attesa dell’arrivo di una delegazione di volontari del circondario imolese impegnati da tempo nella missione.

Tra le realtà sostenute: le Ancelle di Agoè e Atakpamè, il villaggio della Gioia, il dispensario di Wèwè, le suore di Alfa Parà, la comunità di Cuori Grandi, i centri medici di Vo Attivé, Hanyigba e Agou.

Un ringraziamento speciale, per la buona riuscita del progetto, va all’azienda agricola Stefano Lelli e a tutta la famiglia Lelli di Borgo Tossignano. Un’iniziativa che ha saputo unire la comunità.

Mattia Grandi