Volontari raccolgono rifiuti

Volontari al lavoro nelle aree verdi e nelle strade di Dozza e Toscanella per la campagna di pulizia del territorio. Un impegno che l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi alimenta e sostiene da tempo grazie all’istituzione di un albo comunale di volontariato e a iniziative nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente. Un filone che, nei mesi scorsi, sfociò addirittura nella nomina a DozzAmbassador della rockstar Piero Pelù (infaticabile motore di iniziative ambientaliste, ndr) che trascorse un intero pomeriggio insieme ai cittadini per raccogliere rifiuti disseminati incivilmente nei pressi del Rio Sabbioso.

La sessione di lavoro di qualche giorno fa, partita di buon mattino dalla Piazza Togliatti di Toscanella, ha portato al recupero di ben 35 chili di immondizia. Per informazioni su come entrare a far parte dell’affiatato gruppo di persone attive per la comunità dozzese è attivo il numero telefonico 347 7418116 (Loris Salmi).