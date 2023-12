Volontari, rinnovata la convenzione: "Raccolti molti risultati positivi"

È stata rinnovata nei giorni scorsi la convenzione tra l’Associazione Volontari di Castel Guelfo e il municipio guidato dal sindaco Claudio Franceschi. L’obiettivo? Dare continuità a un programma di attività in favore della popolazione per centrare finalità civiche, solidaristiche e di coesione sociale anche nel triennio 2024-2026. Una sinergia che l’ente supporta con il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal sodalizio, per un massimo di 8mila euro annui (cifra ritoccata al rialzo di mille euro dall’amministrazione attuale, ndr) e la concessione in comodato gratuito dell’immobile di Largo XXV Aprile ormai diventato il quartier generale del gruppo. "Proseguiamo insieme il cammino con la consapevolezza dei risultati positivi raccolti fin qui – spiega la vicesindaca guelfese Anna Venturini -. Sono tanti i servizi dedicati alla comunità secondo una logica operativa condivisa e affinata nel tempo per comprendere ed intercettare al meglio esigenze e necessità". Con alcuni punti fermi come l’attività di pre-scuola ed i trasporti: "Una trentina i volontari impegnati, a rotazione, negli spazi della materna ‘Mamma Felicia’ e della primaria ‘Giovanni Paolo II’ – continua -. Tanti i viaggi fatti per accompagnare anziani, disabili, persone sole o in difficoltà verso ambulatori medici e strutture ospedaliere. Il raggio d’azione, che comprende anche la consegna dei farmaci a domicilio, porta i volontari spesso a Bologna e al Centro Iperbarico di Ravenna". Grande spazio alle attività quotidiane di socializzazione: "Eventi ricreativi come tombola, laboratori artistici, mostre, tornei di carte e proiezioni di film. Ma pure l’organizzazione di passeggiate, escursioni o incontri con esperti – sottolinea la Venturini -. Senza dimenticare le iniziative ludiche di integrazione generazionale e gli appuntamenti settimanali del progetto ‘Il pomeriggio del tè’ gestiti dalla cooperativa ‘Ida Poli’ di Budrio nella sede dei volontari". Fiore all’occhiello: il teatro. "Il modo migliore per sviluppare le potenzialità espressive e comunicative delle persone per poi realizzare spettacoli ben curati e molto apprezzati dalla collettività – aggiunge -. C’è già una compagnia tutta al femminile diretta dal regista Mauro Marani".

Benessere sugli scudi con la ginnastica dolce e posturale insieme al fisioterapista e la misurazione della pressione arteriosa con infermieri volontari. Poi l’attività di integrazione: "In rampa di lancio c’è un progetto i sull’apprendimento della lingua italiana per donne straniere al Centro istruzione adulti (Cpia) di Medicina con il supporto logistico dei volontari – conclude la Venturini -. In questi giorni, infine, il gruppo è al nostro fianco per distribuire i panettoni a quasi un centinaio di anziani residenti. Una visita per fare gli auguri delle feste e offrire compagnia". L’Associazione Volontari di Castel Guelfo, presieduta da Giuseppe Marchi, conta circa 150 soci e si autofinanzia anche con i fondi del 5 per mille.

Mattia Grandi