Volontariato d’impresa con la Croce Rossa

È iniziata ieri l’esperienza di volontariato di impresa del Comitato di Imola della Croce Rossa Italiana che proseguirà fino a venerdì 20 ottobre. Un percorso che impegna dirigenti e personale del gruppo Snam, colosso del comparto energetico, in attività legate alla promozione e alla diffusione dell’attenzione verso il prossimo. Figure professionali qualificate del settore imprenditoriale che scendono in campo a supporto del tessuto associazionistico. Così la sezione locale della Croce Rossa, prezioso collante per materializzare l’idea di una campagna di distribuzione cibo, mette a disposizione la virtuosa esperienza dell’Emporio Solidale No sprechi di cui è fondatrice e punto di riferimento. In questo modo i volontari di Snam, spesso al fianco di enti che operano nell’aiuto alle persone più fragili, sono al lavoro per ridurre lo spreco alimentare e incoraggiare l’adozione di stili alimentari sostenibili.

"La volontarietà è uno dei nostri sette principi – commenta Fabrizia Fiumi, presidente della Croce Rossa Italiana, sezione di Imola – e noi la applichiamo con grande gioia tutti i giorni". E ancora: "Un piacere diffondere la nostra idea per questa pratica presso altre realtà come nel caso di Snam – conclude Fiumi –. è significativa l’attenzione al filone che riguarda la distribuzione del cibo. I bisogni alimentari della popolazione stanno diventando sempre più pressanti nel nostro territorio".