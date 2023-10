Volontarie in piazza per il Wwf e la creazione di Oasi in pediatria Domani, in piazza XX Settembre, le volontarie di Camminando insieme raccoglieranno fondi a favore del progetto del WWF Italia "Oasi in Ospedale". Nel 2022, grazie a questa raccolta, saranno regalate 3 Oasi in Ospedale a strutture pediatriche.