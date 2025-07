Volta, che successo. Playground da magia: via Andreini è piena. E in campo ci si diverte

È andata in archivio con un grande successo di pubblico la quarta edizione del torneo 4x4 della Volta Playground. Musica, animazione, divertimento e la solita grande cornice di spettatori che ha assiepato il campetto di via Andreini da lunedì per tutti i quattro giorni di partite, particolarmente nella serata di giovedì con gli appassionati incollati attorno al campetto fino a tarda notte per assistere alle giocate dei campioni e campionesse nelle finali.

Per dovere di cronaca sportiva, giusto ricordare che il successo finale nel torneo maschile è andato alla formazione denominata I Lievitati di Ubi formata da Nunzio Corcelli, Alex Ranuzzi (alla sua quarta vittoria di fila del torneo), Marco Morara, Francesco Magagnoli e Alessandro Alberti, che ha superato in finale Simone nel Cuore con il punteggio di 51-23, mentre in quelle femminile ad aggiudicarsi il titolo sono state le ragazze de Le Capricciose di 4/5, con Federica Franceschelli, Rachele Porcu, Maria Cristina Babini, Silvia Bernabè, Elena Ciuffoli che hanno sconfitto le Armani Comio per 43-18.

Ad aggiudicarsi il titolo di miglior tiratore dalla lunga distanza è stato invece Flavio Gay, che ha sbaragliato la concorrenza degli altri cecchini. Alle squadre vincitrici è andato il premio della Samiro, title sponsor di questo torneo 2025 (Enco, Nuova Gma, Agriflor, Scavolini, Bcc e Dall’Osso gli altri partner della manifestazione) che ha animato anche quest’anno l’estate imolese. Quasi scontato ribadire la soddisfazione degli organizzatori.

"Siamo super contenti per le tantissime persone che sono venute – afferma Adam Laaboudi, presidente dell’associazione Playground Volta asd –. La novità del torneo femminile ha creato nuove interazioni, portando diverse persone che non vedevamo negli anni passati. Sono state quattro serate molto belle anche per tutto il contorno con lo stand della pizza di Quattro Quinti, degli hamburger, delle patatine. Il campetto è stato un luogo dove potersi ritrovare con gli amici, vedere del basket e stare assieme. E sportivamente parlando credo che questo sia stato l’anno in cui in campo si sia visto il livello più alto di pallacanestro, grazie alla presenza di giocatori molto forti del nostro territorio".

Il pensiero, naturalmente, va già all’edizione del prossimo anno. "Quest’anno abbiamo cambiato i canestri, l’anno prossimo vedremo se riusciamo a fare qualche altra miglioria al campo", chiude Laaboudi proiettandosi già alla prossima estate.