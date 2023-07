Volumi e utili in rialzo Così il bilancio Cims dribbla la crisi edilizia

C’è solo il segno più nel bilancio 2022 della Cooperativa Cims. Parabola in salita su tutta la linea per la realtà, nata quasi mezzo secolo fa a Sassoleone, con sede a Borgo Tossignano. Numeri che parlano chiaro: cresce, in primis, il valore della produzione che tocca quota 67 milioni di euro rispetto ai 56 del 2021. Non solo. L’utile netto consolidato passa da 102 a 751 mila euro mentre il margine operativo lordo di gruppo sale fino a 3,2 milioni di euro.

"Nonostante le difficoltà note a tutti, il risultato finale è positivo – sono state le prime parole del presidente Antonio Dongellini a margine dell’assemblea dei soci dello scorso 29 giugno che lo ha riconfermato alla guida del sodalizio –. Il fatturato è aumentato di quasi dieci milioni di euro con un incremento del margine operativo lordo di gruppo. Rileviamo, però, che la crescita non deriva soprattutto da attività non riconducibili all’edilizia tradizionale". Tocca al direttore amministrativo Giampiero Bassi (nella foto) entrare nel dettaglio: "Il bilancio beneficia della scelta di investire nel settore cimiteriale che permette di migliorare volumi e margini – analizza –. Lo scenario macroeconomico del 2022 ha intensificato, purtroppo, la tensione sui prezzi dei materiali da costruzione così come ha registrato un forte rialzo dei tassi. Elementi che hanno inciso in negativo sulle marginalità classiche della cooperativa che riesce, comunque, a traghettare l’annata in terreno positivo". Dati statistici inequivocabili che hanno portato al rinnovo in blocco della fiducia nei confronti del consiglio di amministrazione uscente. Dongellini al timone presidenziale, Fabio Freddi nel ruolo di vice poi i consiglieri Luca Ciclisti, Micaela Pifferi, Massimo Rossini, Ermes Maccarelli e Marco Monti. La composizione del collegio sindacale, invece, vede la riconferma del presidente Adalberto Costantini e del sindaco Domenico Morozzi con la novità dell’ingresso dell’imolese Roberta Trebbi. Ma come sarà il 2023 della Cims? Il quadro parla già chiaro e delinea uno scenario complessivo in linea con il budget.

Si stima, infatti, di realizzare per l’esercizio in corso una produzione complessiva di 57 milioni di euro, ad oggi interamente acquisiti. Bene anche il fronte dell’acquisizione dei lavori, con un portafoglio quasi completo, per il 2024 e buona parte del 2025. La copertura lavorativa è omogenea per tutti i settori di attività, ma si guarda al potenziamento dei settori strategici come i Global Service, ovvero gli appalti poliennali di manutenzioni integrate, l’impiantistica e il verde. Capitolo Superbonus: avanzano in linea con i tempi stimati tutti i lavori che saranno terminati entro la fine del corrente anno.

