Voucher per lo sport Aiuti a 143 famiglie

Oltre 23mila euro a favore di 143 famiglie del circondario per sostenere la pratica sportiva di minori e giovani disabili. Si è conclusa in questi giorni, in anticipo sui tempi previsti, l’istruttoria portata avanti da Asp – Azienda servizi alla persona per la valutazione dei voucher sport a sostegno dell’accesso alla pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà e dell’abbandono dello sport per la stagione 20222023.

Le risorse sono state messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per le famiglie numerose (con quattro o più figli) eo con giovani disabili, mentre il Comune di Imola ha previsto la misura anche per le famiglie con figli minori non considerate dai criteri regionali (famiglie fino a tre figli). Già a partire dalla prossima settimana, secondo quanto annunciato ieri dall’Azienda servizi alla persona, verranno erogati ai beneficiari i contributi regionali e comunali previsti dal bando.

"Asp, ancora una volta, si conferma come l’ente di fiducia dei Comuni a cui affidare anche la gestione di benefici economici a domanda che hanno come obiettivo l’inclusione e la coesione sociale, e nel caso dei voucher sport anche una funzione di prevenzione dei fenomeni di isolamento sociale e disagio che purtroppo si registrano anche tra i più giovani – commenta soddisfatta Stefania Dazzani, direttore dell’Azienda servizi alla persona del Circondario imolese –. È importante sottolineare che il contributo economico è riservato alle famiglie, ma costituisce una risorsa indiretta anche per le associazioni e società dilettantistiche sportive; essendo tesa a prevenire l’abbandono della pratica motoria da parte di minori e giovani disabili appartenenti a nuclei meno abbienti".

Nel caso specifico, sono state agevolate le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse per sostenere le spese di iscrizione dei propri figli ai corsi e alle attività sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche. Non da ultimo, il tentativo di scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i sei e i 26 anni.