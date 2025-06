Ward sul palco dell’Arena: "Un talento oltre la voce"

Luca Ward e quel "Talento di essere tutti e nessuno". All’Arena di Castel San Pietro arriva mercoledì prossimo, alle 21, Ward "the voice", attore ma soprattutto doppiatore considerato tra le voci più belle e ambite di un panorama, quello del doppiaggio italiano, che pure conta da sempre tra le proprie fila tante voci di straordinario valore. Tra tutti, si diceva, Ward è la punta di diamante, essendo stato nella sua vita, lo ricorda Luca Vecchi, autore e regista dello spettacolo in scena mercoledì all’Arena, "Pierce Brosnan, Russell Crowe, Hugh Grant e Samuel L. Jackson". Tutti attori a cui Ward ha prestato la sua voce in italiano, doppiando capolavori del cinema come Pulp Fiction, Matrix e Il Gladiatore.

"In punta di piedi Luca Ward ci è entrato gradualmente sotto pelle, ed ora risiede indiscutibilmente nel Dna di ognuno di noi", dice l’autore Vecchi ricordando però che "nell’arco della sua vita Ward è molte altre cose oltre una voce: marinaio, attrezzista, bibitaro, teppista, militare, motociclista, padre e persino John Wick, ultimamente. Luca Ward è stato tutti, nessuno e centomila...".

Nel suo spettacolo, è l’anticipazione dell’autore, "Ward ci racconterà del rapporto viscerale che ha col mare, del lavoro che ha fatto su di sé come artista e, non per ultimo, del suo trascorso intimo e personale come uomo, marito e padre. Luca Ward scherza sul talento che l’ha reso famoso (la voce) e ci racconta del rapporto conflittuale che ha con esso". Una serata insomma, quella che si preannuncia il 2 luglio all’Arena, ricca di fascino ed emozioni, tradotta in un innovativo one man show. Un racconto intimo condiviso a tu per tu con il pubblico tra luoghi, esperienze lavorative ed artistiche, prima di passare ad una seconda parte in cui lo spettacolo si trasformerà in una vera e propria esperienza condivisa col pubblico. Dopo lo spettacolo di Ward (testo e regia di Luca Vecchi e musiche di Ionis Bascir), con prenotazioni e acquisto di biglietti effettuabili sul sito del comune, la stagione dell’Arena proseguirà con il ricco programma di musica e comicità.

Claudio Bolognesi