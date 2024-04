Wec, il Governo alza l’asticella. In 60mila alla festa ‘made in Italy’

Sessantamila spettatori previsti nel fine settimana, di cui oltre 30mila nel giorno della gara, con una copertura televisiva cumulativa attorno ai 125 milioni di telespettatori e quattro milioni di follower sui social media. Sono i numeri che il Governo si aspetta dal Wec – World endurance championship di scena in Autodromo da venerdì 19 a domenica 21 aprile.

L’evento imolese è stato infatti inserito nella ‘Giornata nazionale del made in Italy’, iniziativa presentata ieri a Palazzo Piacentini (Roma) e promossa appunto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che verrà celebrata il 15 aprile di ogni anno, nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

"Identità, innovazione, istruzione, internazionalizzazione: è l’Italia delle quattro ‘I’ che sta dietro alla filosofia di questa Giornata nazionale nata grazie alla legge quadro del made in Italy – dichiara il ministro Urso –. Il provvedimento è stato introdotto per valorizzare, promuovere e tutelare le produzioni delle filiere nazionali, riconoscendone l’impatto sociale. Oltre a favorire lo sviluppo economico e culturale del Paese, il made in Italy ne rappresenta il patrimonio identitario perché non è soltanto un marchio, ma il nostro biglietto da visita nel mondo".

Saranno 300 gli eventi su tutto il territorio nazionale che mirano a ispirare e coinvolgere i giovani, le imprese e i lavoratori ma soprattutto per accendere un faro sull’eccellenza italiana. Tra questi c’è appunto la tappa imolese del Mondiale Endurance, che dopo la Formula 1 è il campionato automobilistico che riscuote maggiore interesse nel mondo del motorsport, sia per i contenuti automobilistici che per il format di intrattenimento a 360 gradi dedicato a tifosi e spettatori.

Il campionato ruota attorno all’iconica gara della 24 Ore di Le Mans, appuntamento leggendario, conosciuto in tutto il mondo che si svolge durante il giorno e la notte, evento di punta del Wec, che lo scorso anno, durante l’edizione del centenario, ha visto la Scuderia Ferrari cogliere una storica vittoria al suo ritorno nella categoria Hypercar, davanti ad un pubblico di 325mila spettatori.

"La gara di Imola – spiega il sindaco Marco Panieri, presente ieri mattina a Roma – sarà l’occasione per nuove sfide che porteranno grande impulso allo sviluppo tecnologico per le aziende automobilistiche italiane, in particolare le aziende della filiera automotivedella Motor Valley come Ferrari e Lamborghini, Maserati e Isotta Fraschini oltre che legare le tantissime eccellenze del nostro Paese, comprese quelle culturali ed enogastronomiche ed evidenziare l’attrattività del territorio".

La settimana della gara sarà caratterizzata da numerosi eventi collaterali: concerti, spettacoli, stand enogastronomici, sfilate, mostre a tema e parate di auto.

Il tutto darà vita a una "esperienza unica per lo spettatore – sottolineano dal Comune –, al fine incrementare i flussi di incoming turistico oltre che valorizzare e consolidare Imola e il suo territorio, a partire dall’Autodromo, in una dimensione internazionale. La copertura mediatica di caratura mondiale dell’evento sarà l’occasione per il potenziamento della presenza e della visibilita` del made in Italy sui mercati esteri, dell’immagine e della competitivita` dei prodotti e delle tecnologie italiane, in un’ottica generale di nation-branding, per sostenere tutti i settori produttivi e quindi favorire l’incremento delle esportazioni italiane e l’incremento del numero di imprese esportatrici".

Enrico Agnessi