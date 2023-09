Weekend con il miele

Sarà, come sempre, il miele il protagonista del terzo fine settimana di settembre con le manifestazioni organizzate grazie all’impegno congiunto di Amministrazione Comunale e Osservatorio Nazionale Miele, con la collaborazione di Pro Loco e altre realtà del territorio. Il programma inizia oggi alle 16, al Cassero teatro comunale, con il seminario tecnico “Il contributo degli albi professionali per l’apicoltura, ad oltre vent’anni dalla loro costituzione”, il primo degli incontri che sono in calendario nel corso dei tre giorni, alcuni dedicati agli addetti del settore, altri aperti a tutti, accessibili con doppia modalità, in presenza e online , che vedono avvicendarsi al teatro Cassero e nei locali del Comune delegati del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale Miele, e altre importanti realtà che operano nel settore apistico.

In serata, dopo l’appuntamento delle 19 con l’Ape-ricena con prodotti del territorio, alle 21 in piazza XX Settembre prenderà il via l’evento dedicato al progetto “Mieli italiani tra le stelle diventa International”. Igles Corelli, coordinatore scientifico Gambero Rosso Accademy, presenterà il progetto con ospiti e collegamenti. In programma la degustazione di due ricette con l’Istituto alberghiero Bartolomeo Scappi. Domani, così come domenica 17, a partire dalle 9, il centro di Castel San Pietro Terme sarà animato dalla Fiera Nazionale del Miele “Sapori e Territori”, con oltre 50 espositori, di cui circa la metà del settore dell’apicoltura.