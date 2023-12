Weekend di festa. Celebrazioni in piazza. Oggi e domani mercatini e musica

Una tradizione che si rinnova anno dopo anno. E anche ieri, nonostante il freddo, ha richiamato tanti imolesi. La città ha celebrato il giorno dedicato all’Immacolata concezione. Nel pomeriggio, piazza Matteotti si è riempita, come di consueto, delle note del concerto natalizio a cura della banda musicale cittadina. A seguire, i vigili del fuoco, alla presenza del sindaco Marco Panieri e del vescovo Giovanni Mosciatti, hanno deposto un mazzo di fiori alla statua della Madonna sulla facciata del palazzo comunale.

"Chiediamo alla Vergine Immacolata di insegnarci a credere, ad amare e a sperare – sono state le parole del vescovo Mosciatti –. Di indicarci la via che conduce alla pace. Possano nascere artigiani di pace, che sappiano costruire la pace".

In centro storico, sono tornati ieri anche i tradizionali mercatini di Natale organizzati da Pro Loco Imola, dove anche oggi e domani si potranno acquistare creazioni artigianali e prodotti tipici.

Sempre oggi e dalle 15 al centro giovanile Ca’ Vaina c’è il Christmas Handmade Fest: il mercatello del fatto a mano. Spazio a opere d’arte, gioielli artigianali, oggetti decorativi e capi fatti a mano realizzati con cura e passione da talentuosi artigiani locali. A trasportare tutti completamente nell’atmosfera natalizia la musica, il vin brulè, i waffles e i cornetti. Ingresso libero. Dalle 16 al Circolo Arci Estro (via Aldrovandi, 12) ecco ‘The experience market’. Molto di più di un mercatino: musica, merenda, aperitivi, performance e tanti oggetti creativi o di riuso. Alle 17, sotto l’albero di piazza Matteotti, c’è poi ‘Fiato agli ottoni!’: le allieve e gli allievi della scuola di musica Vassura-Baroncini si esibiranno in un coinvolgente concerto. In serata, alle 20.30, il teatro parrocchiale di Zolino ospiterà invece lo spettacolo ‘Una bambina di nome Maria’ (ingresso a offerta libera). Alla stessa ora, ma al teatro comunale Ebe Stignani, c’è ‘Natale in musica’, teatro e poesia a cura di Cars - Cooperativa assistenza ricreazione sociale (ingresso libero fino ad esaurimento posti). E ancora, sempre alle 20.30, al teatro Osservanza ecco l’ultima delle tre serate in compagnia del Christmas show de iBigBand, con i più grandi successi della musica leggera italiana e internazionale, il tutto interpretato da due voci travolgenti, una sezione ritmica eccezionale e una sezione fiati coinvolgente (costo biglietti 14 euro platea; 10 galleria; bambini alti meno di un metro riduzione 50%).

Domani alle 10.30 nella chiesa di Valverde (piazza Savonarola) arriva l’Imola Saxophone Quartet, con la sua animazione musicale per presepe vivente. Al pomeriggio, il centro sarà invece pacificamente invaso da una mandria di animali fantastici: dalle 16.30 i White Unicorns sfileranno per le strade di Imola tra momenti coreografati, musica e atmosfere magiche. E ancora, alle 17.30 in piazza Matteotti, la Società Danza Imolese condurrà il pubblico in un suggestivo viaggio nel tempo grazie a uno spettacolo di danze di tradizione ottocentesca (quadriglie, valzer, contraddanze, marce) in costumi d’epoca su musiche tradizionali.