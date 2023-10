Weekend di pesce. Il sapore di mare conquista il Baccanale. Festa in centro storico

È dedicato ai sapori del mare il secondo fine settimana del Baccanale. Protagonista l’associazione culturale ‘CheftoChef emiliaromagnacuochi’, che animerà le giornate di oggi, domani e domenica.

Palcoscenico naturale della tre giorni in compagnia di alcuni dei migliori chef, vignaioli e produttori della regione sarà piazza Matteotti, che ospiterà una serie di incontri e iniziative dedicate a ‘I pesci dell’Alto Adriatico’, in continuità con il progetto ‘diPortoinPorto’, avviato nel 2019 da CheftoChef.

Oggi dalle 16 alle 19 sarà possibile incontrare i pescatori e i produttori sul tema ‘Pesce fresco e conservato… ma del nostro mare’. Domani dalle 16 alle 19 laboratori e incontri di approfondimento: alle 18, in particolare, in piazza Matteotti si terrà l’incontro dal tema ‘Adriatico e Tirreno: tra i due mari’ con la giornalista Eleonora Cozzella e il professore Massimo Montanari. Partecipano all’incontro Cristiano Tomei (chef del Ristorante L’imbuto) e Franco Chiarini (Chef to Chef). Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 il noto scrittore, autore e conduttore, anche di numerose trasmissioni gastronomiche, Alfredo Antonaros, condurrà il pubblico in un viaggio mediterraneo con pescatori, cuochi e narratori. Sarà inoltre allestita una mostra di menù dei ristoranti della Riviera Romagnola, a cura di Menù Associati e CheftoChef emiliaromagnacuochi.

Nell’area gastronomica, quattro chef dell’associazione proporranno una selezione di piatti che vedranno protagonista, ovviamente, il pesce dell’Alto Adriatico: Massimiliano Mascia del San Domenico propone la Polentina mantecata al formaggio di fossa con brodetto di pesci; Omar Casali del Maré di Cesenatico, Passatelli alle vongole trifolate, squacquerone, stridoli e limone bruciato, Martina Mosco di Apelle di Ferrara Taco con acquadelle marinate e zia ferrarese, Dario Picchiotti dell’Antica Trattoria di Sacerno di Calderara di Reno Tubettini tra mare e terra. A questi si aggiungeranno due chef imolesi: Michele Quitadamo della Vivanderia Note e Aromi con la Scrocchiatella con polpetta di tonno, stracciatella e gel arancia e bergamotto, e Mirko Maragno de Le 3 Marie con la Paranza dell’Adriatico.

"In questo fine settimana dedicato al pesce, che abbiamo chiamato ‘Il mare a Imola’ abbiamo chiesto di essere nostro partner a CheftoChef emiliaromagnacuochi – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –, importante associazione di valorizzazione della cultura enogastronomica con cui abbiamo condiviso un gustoso percorso che rende protagonisti sia piatti di pesce proposti in vendita, sia laboratori ed incontri di approfondimento per un viaggio mediterraneo con pescatori, cuochi e narratori, tutto nella nostra in piazza Matteotti, cuore del centro storico".

Sottolineano da CheftoChef: "Per ‘mangiare’ il pesce fino a pochi decenni fa occorreva ‘andare al mare’. Nell’entroterra, come in tutt’Italia, il pesce era conservato (tonno o baccalà) o destinato settimanalmente per rispettare un atavico venerdì. Ora non è più così e quell’Imolese pienamente romagnolo, che ricomprende una ricca collina, testimonia che il pesce è "buono e fa bene" e che il selvatico del nostro mare è una prelibatezza. Specialmente se cuochi esperti lo valorizzano e lo fanno interagire con i grandi prodotti dell’Emilia-Romagna".