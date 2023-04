Weekend nella natura Boom di prenotazioni negli agriturismi "Siamo soddisfatti"

Boom di prenotazioni negli agriturismi per il weekend del Primo maggio. Un’affluenza che conferma quella già registrata durante il ponte del 25 aprile. In alcuni locali i tavoli sono ormai al completo.

"Questo weekend abbiamo lavorato molto. Eravamo al completo al sabato, la domenica ed anche il 25. Anche per il 1° maggio siamo quasi pieni. E’ un buon momento per gli agriturismi. Non abbiamo messo a punto un menù ad hoc per l’occasione ma mantenuto il nostro alla carta", dice Sara Boicato, titolare insieme al marito Maurizio Frascineti dell’agriturismo Frascineti in via Chiesa di Pediano 2.

Situazione analoga quella riferita da Fabiola Zoffoli, titolare della Fattoria Romagnola in via Lola 4: "Siamo al completo ormai da quasi venti giorni, la clientela non aspetta più le festività per prenotare, ha imparato a programmare per tempo. Abbiamo lavorato bene. Noi lavoriamo molto con le scolaresche e grazie al passaparola di bimbi e ragazzi. Anche per il weekend del 1° maggio abbiamo già dei tavoli prenotati. Il nostro menù delle occasioni viene preventivamente concordato con i clienti e ciò ci permette anche di ridurre gli sprechi".

Una certa soddisfazione anche nelle dichiarazioni di Marino Pasquali, titolare della Tenuta Poggio Pollino in via Monte Meldola 2t: "Siamo soddisfatti del lavoro, il sabato e la domenica siamo sempre pieni indipendentemente da festività o ponti. Per il fine settimana saremo al completo. Non abbiamo menù appositi per le occasioni in quanto il nostro alla carta è già ben assortita".

Un po’ più cauto, ma comunque soddisfatto del lavoro svolto in questo lungo weekend del ponte Orazio Galanti, titolare dell’Hostaria ‘900 in viale Dante Alighieri 20. "Indubbiamente siamo andati bene – spiega Galanti –, abbiamo lavorato parecchio. Abbiamo avuto pochi clienti imolesi, la maggior parte erano di passaggio complici anche gli eventi organizzati in autodromo. La nostra fortuna è di avere quest’ultimo molto vicino. Per il ponte del 1° maggio dipenderà dal meteo, se è bello la città si svuota preferendo le località di mare. Durante l’anno lavoriamo bene tutta la settimana, d’estate il lavoro si concentra principalmente nei giorni infrasettimanali".

Più che soddisfacente anche la situazione presso l’Osteria Da Patrizia, al Piratello, in via Emilia 33. "Il weekend a ridosso del 25 aprile è andato abbastanza bene – racconta il titolare Claudio Liverani –, a pranzo abbiamo lavorato molto ed era tutto esaurito. La maggior parte dei clienti proveniva da fuori Imola. Per il fine settimana il flusso delle prenotazioni tende via via ad aumentare".

Inversione di tendenza in materia di prenotazioni da parte del ristorante Molino Rosso, come spiega il titolare Mirco Galassi. "Essendo un ristorante business – chiarisce – abbiamo lavorato meno durante il ponte del 25. Stessa sorte toccherà per il Primo maggio. Eccezion fatta per cerimonie ed occasioni particolari, il nostro menù è alla carta".

Claudia Eleonora Traversa