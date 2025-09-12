Weekend speciale con i ’gemelli’ di Croazia e Germania

Conto alla rovescia per il Gemellaggio 2025, che vedrà la partecipazione delle delegazioni dei Comuni gemellati di Opatija, Lovran, Matulji e Mošćenička Draga (Croazia), Bad Salzschlirf (Germania) e Casoli (Italia). L’iniziativa, in programma nel weekend, rappresenta un’occasione speciale per rafforzare i legami di collaborazione e dialogo tra comunità europee, condividendo progetti, tradizioni e momenti di festa.

Il weekend si aprirà domani con la cerimonia ufficiale di benvenuto alle delegazioni e il pranzo di accoglienza. Nel pomeriggio, al Palazzo Comunale, si terrà la tavola rotonda internazionale “Città in Dialogo: Progetti per i Giovani, Semi per l’Europa di Domani”, con interventi e confronti sui futuri progetti comuni in ambito educativo e culturale rivolte in particolare ai giovani, con il coinvolgimento attivo delle scuole e delle realtà educative dei nostri territori.

In serata, dopo la cerimonia istituzionale e il saluto della sindaca Francesca Marchetti, gli ospiti e i cittadini potranno partecipare a una cena conviviale alla Locanda Slow, seguita dallo spettacolo musicale “We Are the Champions” con l’Imola Big Band in Piazza XX Settembre.

Domenica sarà invece dedicata alla tradizione sportiva più sentita di Castel San Pietro Terme: la Carrera Autopodistica, preceduta dalla Carrera Rosa femminile e dalla sfilata degli equipaggi nel centro storico. Le premiazioni concluderanno un weekend di sport, amicizia e partecipazione.

Il gemellaggio non è solo un’occasione di incontro, ma un progetto di cittadinanza europea attiva, che mira a costruire relazioni durature tra territori e comunità. "Accogliere i nostri comuni gemellati – sottolinea la sindaca Marchetti – significa aprire la città a un dialogo internazionale che valorizza cultura, giovani e tradizioni, proiettando Castel San Pietro Terme sempre più in Europa". Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alle cerimonie, agli spettacoli e agli eventi del weekend.