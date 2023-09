"West Nile il Comune deve fare di più"

Il Comune non fa abbastanza per fronteggiare la febbre West Nile. Ne è convinto il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. "A seguito di notizie sulla stampa di persone ricoverate per febbre del Nilo nella nostra zona ho ritenuto doveroso chiedere alla Giunta quali iniziative aveva preso per l’aggravarsi della situazione zanzare – ricostruisce l’esponente di opposizione in riferimento a quanto accaduto nelle scorse settimane –. Già tanti cittadini lamentavano l’odioso fastidio, a cui si aggiunge ora il pericolo di contrarre questo virus".

Da qui la decisione di Carapia di sollecitare la Giunta sul tema. "La risposta dell’assessore Spada è la mera lettura delle indicazioni della Regione e delle spese che il Comune affronta sull’argomento – riferisce il leghista –. Nessuna informazione quindi di ciò che stanno facendo. Seguire le indicazioni della Regione è un minimo e nulla vieta di fare meglio. In particolare, visti i casi che si sono verificati nell’area della nostra Ausl, mettere il larvicida nei pozzetti fognari nella migliore delle ipotesi si riesce a ridurre lo sviluppo delle zanzare nelle strade e non di certo nei parchi, prati e zone di verde dove queste si sviluppano".