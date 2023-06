Wienerberger da record Fatturato a quota 65 milioni, investimenti per la sostenibilità

Wienerberger Italia da record nel 2022. Lo dice il bilancio dell’azienda leader nel settore delle soluzioni per l’edilizia sostenibile che ha in quel di Bubano, frazione del municipio di Mordano, una delle sue quattro sedi operative nella penisola. Un fatturato pari a 65 milioni di euro e strategie tarate per una crescita sotto il segno della sostenibilità. Sono significativi, infatti, anche i dati del processo di decarbonizzazione che procedono in linea con la roadmap verso l’obiettivo 2023 della riduzione del 15% delle emissioni di anidride carbonica rispetto al 2020. Ma il gruppo punta forte anche sugli investimenti focalizzati su sicurezza, transizione ecologica ed innovazione. Nemmeno i rincari su energia e materie prime, causati soprattutto dal confitto bellico in atto tra Russia e Ucraina, hanno tirato le briglie alla Wienerberger Italia che è riuscita a gestire in modo proattivo alla criticità per rispondere in maniera efficace alla domanda eccezionale di materiali edili avvenuta durante la scorsa annata. Il tutto grazie ad una visione orientata al risparmio energetico implementata già negli anni precedenti. Un processo che si è riflesso nella trasformazione strategica del colosso da produttore di laterizi a fornitore globale di soluzioni per l’edilizia. Una metamorfosi che permette all’azienda di adattarsi alle mutevoli esigenze del settore e di offrire soluzioni innovative per soddisfare le richieste di un mercato in costante evoluzione.