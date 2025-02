’Yes we cake’. Uomo e natura in scena con Tilt

Sabato alle 21 al teatro comunale dell’Osservanza c’è lo spettacolo ‘Sbum! Yes we cake’, spettacolo teatrale a cura di Tilt (Trasgressivo Imola laboratorio teatro), progetto e regia Marta Dalla Via.

In un mondo complesso è complessa la vita del Presidente. Nella sua mente si affollano voci, richieste e consigli. Non è semplice trovare soluzioni. Sempre che esistano semplici soluzioni. Sempre che esista una soluzione per chi si è ridotto in questo stato proprio nell’attesa di festeggiare con una grande torta il Centenario dello Stato. Sempre che si debba festeggiare il centenario di uno Stato sempre più disoccupato, inquinato e affollato.

Uno spettacolo fanta-demografico, che semplifica ed esemplifica alcune delle questioni chiave dell’attuale condizione umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la complessa sostenibilità dei sistemi di welfare. Una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente.

Regia Marta Dalla Via; in scena Susi Danesin e Diego Dalla Via; disegno luci e scene Roberto Di Fresco; costumi Elisabetta Granara; produzione La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale.

Prezzi: intero 15 euro; ridotto 10 (soci Tilt, spettatori under 25 e over 65; spettatori con disabilità e accompagnatori; possessori abbonamento stagione teatrale prosa Stignani e alle stagioni concertistiche di ERF a Imola, Castel San Pietro Terme, Forlì e Faenza; possessori YoungER Card Emilia-Romagna); abbonamento (cinque spettacoli) 45 euro. Biglietteria attiva sabato a partire dalle 20. Prenotazioni online. Per informazioni: www.tiltonline.org/spettacoli; telefono 351 3111011; e-mail info@tiltonline.org. Lo spettacolo fa parte del calendario eventi di Tilt dal titolo ‘Orizzonti 24/25’.