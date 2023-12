Zecchino d’oro, casting all’Outlet. Porte aperte ai bimbi dai tre anni

A Castel Guelfo The Style Outlets è Natale più che mai con l’arrivo del Casting Tour di Zecchino d’Oro!

Venerdì 8 dicembre, dalle 10 alle 18, tutti i bambini dai 3 ai 10 anni che aspirano a diventare solisti dell’edizione 2024 potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo i brani più amati del noto festival musicale.

Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi, entro giovedì 7 dicembre, sul sito ufficiale di Zecchino d’Oro. Qualora le iscrizioni sul sito risultassero chiuse, è consentito presentarsi liberamente nel centro per essere accolti dallo staff appena possibile. La partecipazione è gratuita e, per prepararsi al meglio alla prova, Zecchino d’Oro mette a disposizione la playlist ufficiale dei casting.

Questa iniziativa si inserisce nel ricco programma di intrattenimento per tutta la famiglia che dal 2 dicembre animerà l’outlet in occasione del periodo natalizio per regalare a tutti i visitatori, grandi e piccoli, momenti speciali all’insegna di un Natale autentico.

Il centro, infatti, fino all’8 gennaio sarà un luogo incantato con tanto di vie illuminate dai versi delle più note canzoni natalizie, alberi decorati, candy cane e cassette postali in cui imbucare la propria lettera dei desideri. Tante le attività in calendario, dall’incontro con Babbo Natale, alla possibilità di farsi immortalare in una maxi cartolina d’auguri da mandare ad amici e parenti o da condividere sui social, fino alle diverse iniziative di beneficenza.