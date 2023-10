Zello fuori dalla zona rossa. Vacchi attacca Panieri:: "Documenti in ritardo"

È ancora la gestione del post-alluvione ad animare il dibattito politico che viaggia su binari alternati tra Roma (dove governa la maggioranza di centrodestra) e il circondario a trazione Partito democratico. Il primo cittadino Marco Panieri è tornato in questi giorni a lamentarsi dell’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni, accusandolo di essere in ritardo con l’invio dei finanziamenti per la ricostruzione e di aver sbagliato escludendo l’area di Zello dal recente allargamento della zona rossa sul territorio imolese.

"Il Pd locale sembra vivere in un’altra dimensione: quella dell’ostruzionismo e della propaganda", ha replicato ieri Nicolas Vacchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale nonché referente territoriale del partito della Meloni. "Il Governo ha ampliato i confini delle aree alluvionate che potranno beneficiare delle misure di sostegno quali sgravi e agevolazioni tributarie – rivendica Vacchi –. Per tutta risposta, il sindaco Panieri è stato subito pronto a lamentarsi. Peraltro ci stupisce come si sia accorto di Zello solo ad agosto, o al più tardi solo oggi, quando l’alluvione è avvenuta ormai cinque mesi fa".

Da qui le protesta dell’esponente di Fratelli d’Italia. La richiesta di inserire la frazione imolese nell’elenco delle aree alluvione "è arrivata solo dopo che era già stata presentata la documentazione richiesta a livello nazionale", sottolinea Vacchi. E attacca: "Se oggi manca la frazione di Zello dalle liste, di chi è colpa? È forse colpa del sindaco Panieri? Vogliamo chiarezza, poiché è giusto che i cittadini sappiano come sono andati i fatti. Il Governo è in ritardo? Chiediamo al sindaco quanti soldi abbia già chiesto per la propria città: ce lo vuol dire? E la documentazione è pronta? – incalza il consigliere– Perché Panieri perde tempo ad attaccare la Meloni invece di affrontare i bisogni della gente?".

Infine, dal capogruppo di FdI in Consiglio comunale, un ulteriore apprezzamento dell’operato del Governo, che attraverso la firma del ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, ufficializzerà a breve la classificazione come alluvionate di ulteriori zone tra Imola (città e frazioni) e circondario (Medicina e Dozza).

"Le aree aggiunte sono innumerevoli – esulta Vacchi –. Alla continue critiche e strumentalizzazione provenienti da certa parte politica, il Governo sta rispondendo con i fatti. Mi ritengo molto soddisfatto dei provvedimenti presi fino a oggi e sono certo del fatto che tutti gli impegni verranno mantenuti".

A non vedere accolta la propria richiesta di allargamento della zona rossa sarà Castel San Pietro, mentre Castel Guelfo aveva rinunciato già nelle scorse settimane a tale possibilità. Vallata del Santerno e comune di Mordano erano invece già considerati territori alluvionati al 100 per cento.