"Zello, strade ancora pericolose"

"A cinque mesi di distanza, nulla è cambiato: delle promesse fatte, nessuna è stata mantenuta. E addirittura il tabellone luminoso continua a non funzionare". Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega, torna sul tema della sicurezza stradale nella frazione di Zello.

"A settembre, sollecitato da alcuni residenti che lamentavano l’eccessiva velocità degli automobilisti in transito per le vie della frazione, ho depositato un’interrogazione in Comune per sapere se l’amministrazione intendesse adottare iniziative utili a rispondere alle segnalazioni – ricostruisce l’esponente di opposizione –. Mi comunicò che, per quanto riguarda il problema dell’eccessiva velocità, erano ancora in corso valutazioni secondo la programmazione concordata con Area Blu, mentre per il tabellone luminoso, non funzionante oltre un anno, era stata inviata una segnalazione all’area manutenzione competente. Tuttavia, a oggi, parlando con i residenti, il problema della velocità persiste. E della riparazione del dispositivo elettronico, che dovrebbe segnalare gli sforamenti dei limiti imposti, non vi è traccia".

Da qui la protesta del leghista. "Ritengo opportuno depositare un’ulteriore interrogazione per ottenere aggiornamenti – conclude Marchetti –. E questa volta mi auguro risposte definitive".