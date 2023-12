Zona 30 e nuovi dossi. Il Comune investe sulla sicurezza stradale

Zona 30 e dossi per rallentare la velocità delle auto nel centro di Casalfiumanese. Punta forte sulla sicurezza la giunta guidata dalla sindaca Beatrice Poli che qualche sera fa ha incontrato i cittadini per illustrare la proposta di una nuova viabilità nella parte alta del paese. Un incontro pubblico al quale, insieme alla prima cittadina, erano presenti il vicesindaco Marino Angioli, con deleghe ai lavori pubblici e alla rete viaria, e alcuni rappresentanti del presidio della Vallata del Santerno della Polizia locale: "Siamo partiti analizzando, numeri alla mano, le aree più pericolose del capoluogo dove le vetture raggiungono andature di rilievo nonostante i varchi d’ingresso di due istituti scolastici e del centro sportivo – ha raccontato la Poli –. Parliamo di viale Andrea Costa, lunga arteria che risale dalla Montanara e passa davanti alle scuole Collodi e Manusardi per raggiungere il centro storico, e di via XXV Aprile nei pressi dell’area dedicata allo sport".

Criticità da limitare con qualche accorgimento e una buona dose di attenzione da parte dei conducenti. La proposta, infatti, ha individuato la predisposizione di una Zona 30 in tutto il centro del capoluogo: "Dall’incrocio tra viale Andrea Costa con via Luca Ghini fino al dedalo di stradine che caratterizza il cuore pulsante di Casalfiumanese – ha continuato –. Arterie come le vie Matteotti, don Minzoni, della Repubblica, Salieri, Bel Piano, Libertà e Giovanni XXIII. Previsto il fissaggio di segnaletica verticale all’ingresso e all’uscita della Zona 30 da rafforzare con indicazioni orizzontali tracciate sull’asfalto in concomitanza dei punti più strategici dell’abitato".

Ma in via XXV Aprile, che prima di confluire in viale Andrea Costa ha una lunga discesa da velocità record, si è valutato anche qualcosa di più: "Ci troviamo a ridosso di un’area residenziale ad alta densità abitativa e del centro sportivo frequentato ogni giorno da centinaia di persone – ha sottolineato l’amministratrice –. Il progetto ha considerato il posizionamento di tre rallentatori di velocità larghi 3,50 metri tra parte piana e rampe laterali. Altezza? Come da legge, non superiore ai 7 centimetri. L’installazione in serie impone una distanza tra i rallentatori compresa tra i 20 ed i 100 metri a seconda della sezione adottata. Senza dimenticare la necessaria cartellonistica informativa".

Insomma, una mezza rivoluzione viabile. Novità che ha riscosso consensi tra i presenti in sala: "Sono stati tutti concordi nell’individuare, come elemento di priorità, la sicurezza dell’utenza pedonale che comprende molti giovani diretti alle scuole – ha concluso la Poli –. Segnaletica e dossi sono dispositivi utili ma vanno abbinati alla crescente sensibilità, in termini di attenzione, e al rispetto dei conducenti dei mezzi".