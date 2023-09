Zona industriale al buio per ore: intervengono i tecnici di Hera

È durato alcune ore, provocando vari disagi, il black-out registrato ieri mattina in un’ampia area all’interno della zona industriale della città. Poco prima delle 10 c’è stato infatti un guasto a una cabina di media tensione. Per ripararlo, sono dovuti intervenire i tecnici di Hera. L’intervento ha comportato però la sospensione del servizio a un’area più vasta del territorio. Tuttavia, già attorno alle 12 risultavano alimentate tutte le utenze della zona, eccezion fatta per quelle collegate alla cabina interessata dal guasto. La normalità già prima delle 14