Zona rossa, il danno e la beffa delle sanzioni

Lavoratori autonomi e imprese di Medicina danneggiati e beffati dall’ordinanza del 16 marzo 2020 con cui il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, in accordo con l’allora sindaco della Città Metropolitana Virginio Merola e il sindaco di Medicina Matteo Montanari, dichiaravano "zona rossa" il territorio compreso fra Medicina capoluogo e la frazione Ganzanigo.

"Segnalazioni di alcuni lavoratori autonomi residenti nel Comune di Medicina – denuncia il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti – lamentano il sopraggiungere, ancora oggi, di sanzioni per pagamenti tardivi di adempimenti tributari che avrebbero dovuto essere sospesi come per i comuni dichiarati ’zona rossa’ da provvedimenti del Governo. Ma non solo: sul punto, e questa è la vera beffa, i lavoratori medesimi avevano ricevuto numerose rassicurazioni sia dalla segreteria del Presidente della Regione che da quella del sindaco". Pertanto, Marchetti con un atto ispettivo depositato ieri mattina chiede alla Giunta: "Quali azioni sono state intraprese per tutelare le attività danneggiate dal provvedimento della Regione? Quali azioni intende intraprendere la giunta regionale per salvaguardare queste attività?".

Il consigliere leghista punta l’indice contro l’incongruenza esistente fra il comunicato stampa del Presidente della Regione che asseriva che l’istituzione della "zona rossa era dettata dalle indicazioni medico-scientifiche e necessaria per arginare la diffusione del virus, a tutela dei cittadini del comune di Medicina, del comprensorio imolese e della Città metropolitana di Bologna" e il cosiddetto "Decreto Agosto" emanato dal Governo Conte bis nell’agosto 2020 che "garantiva copertura economica e previdenziale per i soli lavoratori dipendenti messi al domicilio obbligatorio con l’ordinanza regionale", e consentiva il rinvio dei termini di alcuni versamenti e adempimenti tributari, è stato riservato, grazie al Decreto legge dell’8 aprile 2020, n. 23, esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 al Dpcm dell’1 marzo 2020, che esclude i residenti nel Comune di Medicina.

"Poiché risulta doveroso tutelare i lavoratori autonomi e le imprese danneggiate dalle azioni singolari ed extra-ordinarie degli organi amministrativi regionali per il contenimento della pandemia e stante la copertura economica del Governo per i soli lavoratori dipendenti, si deduce che l’ordinanza di ’zona rossa’ per Medicina capoluogo e la frazione Ganzanigo non sia stata ritenuta pienamente valida o opportuna dal Governo stesso" attacca Marchetti. Da qui, l’ulteriore quesito presente nell’atto ispettivo del leghista, che chiede alla giunta "se, considerate le ripercussioni sulle attività locali segnalate, oggi rivaluterebbe la scelta di individuare e decretare ’zona rossa’ zone non concordate con il Ministero e il Governo", conclude l’interrogazione.

Zoe Pederzini