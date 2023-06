Zona rossa, il summit "Certezze sugli indennizzi"

Ci sono anche le firme dei dieci sindaci del circondario nel documento che gli amministratori locali dei territori colpiti dall’alluvione hanno consegnato ieri al Governo durante il summit a Roma con i vertici dell’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni. Gli obiettivi del Governo sono il 100% degli indennizzi per chi ha subito i danni delle alluvioni e del maltempo e il ‘recupero’ e l’inserimento nelle mappe dei Comuni rimasti fuori dal primo elenco dei territori da soccorrere perchè possano accedere ai ristori e agli aiuti decisi a livello di Governo, che è in attesa della ricognizione sui danni e delle stime dai territori. E in ottica di ricostruzione si prevedono, a quanto si apprende, procedure burocratiche velocizzate per indennizzi strade ed argini.

Nel proprio documento i sindaci hanno chiesto un "impegno preciso rispetto al tema degli indennizzi". Poi la nomina "immediata" del commissario alla ricostruzione, che deve avvenire "valorizzando la filiera istituzionale e facendo perno sulla Regione Emilia-Romagna, esattamente come per il terremoto del 2012", scrivono i sindaci guidati da Matteo Lepore (Città metropolitana di Bologna), Michele De Pascale (presidente della Provincia di Ravenna), Enzo Lattuca (presidente della Provincia di Forlì-Cesena) e Jamil Sadegholvaad (presidente della Provincia di Rimini). Insomma, l’identikit è quello di Stefano Bonaccini, già commissario dopo la tragedia di 11 anni fa.

Le altre due istanze contenute nel documento consegnato al Governo sono quelle di operare una "scelta forte circa il riassetto del territorio rispetto a quanto accaduto e una nuova strategia contro il dissesto idrogeologico" e di attuare un "piano strategico per la vivibilità nelle aree di montagna, per evitare una pericolosa accentuazione dello spopolamento già in atto". In pratica, secondo Bologna e la Romagna, il Governo deve fare di più.

"I provvedimenti legislativi e di protezione civile adottati nei giorni scorsi hanno dato un contributo importante alla gestione dell’emergenza, ma sono inseriti in una serie di misure parziali e insufficienti affidate ai singoli dicasteri – scrivono gli amministratori – rischiando così di perdere un criterio di gestione unitaria dell’emergenza. Solo a titolo di esempio, la sospensione generalizzata dei termini per i procedimenti amministrativi rischia di produrre effetti paradossali e bloccanti rispetto alla capacità finanziaria e operativa degli stessi enti locali".

Dopo la primissima fase di emergenza, "è ora assolutamente necessario" che il tavolo attivato per oggi diventi "la sede operativa di gestione dell’emergenza, garantendo un costante confronto istituzionale tra Governo, Regione ed enti locali", rimarcano.