Zona stazione. Carapia boccia l’intervento

"Quattro piante spelacchiate, fondamentalmente tutto immutato e una pista ciclabile che di fatto si è trasformata in sosta breve per auto. Soldi dei cittadini buttati". Bocciatura senza appello di Simone Carapia (Fratelli d’Italia) per i lavori di riqualificazione di viale Andrea Costa. "Oltretutto questi lavori erano stati progettati in una certa maniera dall’amministrazione precedente e quella attuale li ha rivisti al ribasso e imbruttiti – è la lettura del consigliere comunale di opposizione –. È possibile poi che si faccia tutto in funzione dei grandi eventi ? Già iniziano a ridursi, perché i grandi concerti latitano da tempo. E se poi la Formula 1 non fosse confermata? Questo cosa vorrebbe dire che la città non si riqualifica più? Qualcuno potrebbe pensare meglio lasciare stare, perché se devono realizzare questi obbrobri e brutture a spese dei cittadini è preferibile che stiano fermi e non facciano danni".