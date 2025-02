"Zona strategica, ma vie non al top"

Un quartiere a misura di giovani. E’ soddisfatto il diciottenne Andrea Balducci che abita a pochi passi da viale Cappuccini: "Si vive bene, è una zona strategica a ridosso del centro storico e della Pedagna – spiega -. Buona quota di verde pubblico, con diversi parchi attrezzati, e la presenza dei principali plessi scolastici. Una garanzia per le famiglie". Non solo. "Copertura funzionale della rete dei trasporti pubblici e presidi commerciali di varie tipologie: dai negozi di vicinato ai supermercati e discount – continua -. L’ospedale è raggiungibile anche a piedi". Poche note negative: "Le radici degli alberi hanno deformato l’asfalto di via Villa Clelia e sono molto pericolose – osserva Balducci -. In alcune strade strette, come via Vespignani, i veicoli in sosta rendono ostica la percorrenza. Si potrebbe studiare qualche senso unico"