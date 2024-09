"Zona ultimamente spenta e vuota"

"Diamo vita e creiamo movimento nel centro storico". Queste le parole di Rossella Porcellini, giovane cittadina imolese, in relazione alle nuove possibili aperture che caratterizzeranno piazza Matteotti

e non solo nei prossimi mesi. "Trovo che siano una bellissima iniziativa per ravvivare una zona importante della nostra città – dice –. Ultimamente, infatti, ho percepito il centro un po’ spento e vuoto, anche perché so che hanno chiuso tanti negozi. Quindi – conclude Rossella Porcellini – gli arrivi di nuove attività possono solo fare del bene a Imola".

Testi a cura di Francesca Pradelli