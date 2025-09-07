Zona via San Francesco. Sabato cambia la viabilità

Una nuova viabilità nel quartiere Cappuccini. Un’idea che era nata già due anni fa, tanto che nell’ottobre del 2023 l’assessora Elisa Spada incontrava i cittadini con l’obiettivo di cambiare la viabilità nella zona di via San Francesco, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale nell’area. Così ieri il Comune ha annunciato le modifiche alla viabilità che partiranno da sabato 13 settembre. Entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione stradale nella zona di via San Francesco, finalizzate proprio a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area.

Le principali novità sono su via Cattani, che sarà a senso unico da via Villa Clelia a via San Francesco. Poi, ecco via Paolini, a senso unico da via San Francesco a via Villa Clelia. Si cambierà anche in via Zampieri Vespignani, con un senso unico sia da viale Amendola e via Sbarretti, sia da via Villa Clelia a via Sbarretti.

Inoltre, nella zona residenziale ecco l’istituzione nelle strade comprese tra viale Amendola, via Croce Coperta, via D’Agostino e viale San Benedetto (escluse via Villa Clelia e via San Francesco).

A luglio inoltre erano stati avviati gli interventi del Comune, volti sempre a migliorare la sicurezza. L’obiettivo dell’amministrazione era terminarli entro l’inizio della scuola. E così è stato, dato che le lezioni inieranno lunedì 15 settembre. Così la platea è stata rialzata su via San Francesco, agli incroci con via Cattani, via De Brocchi e via Cortini. Gli altri interventi in corso di realizzazione sono la segnaletica orizzontale e verticale, con i lavori che verranno fatti tra mercoledì e sabato, con priorità all’adeguamento dei sensi unici. "L’mministrazione invita residenti e cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e ringrazia per la collaborazione durante la fase di transizione", fa sapere il Comune in una nota.