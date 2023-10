Zone colpite dall’alluvione. Il governo allunga l’elenco

Il Governo è pronto ad allargare i confini delle zone che beneficeranno delle misure di sostegno post-alluvione. Al termine di una ricognizione sul territorio svolta dai tecnici arrivati da Roma, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione, ha ritenuto infatti di inserire nell’elenco di quanti potranno contare su sgravi e agevolazioni tributarie anche alcune tra frazioni e strade di Imola rimaste escluse (tra le polemiche) in un primo momento.

In particolare, si tratta delle aree di Casola Canina, San Vitale, Ghiandolino, zona Lungofiume (vie Graziadei e Tiro a Segno) e Linaro. Toccherà ora a Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile nel governo della premier Giorgia Meloni, mettere nero su bianco il provvedimento che aggiungerà tali zone a quelle già presenti nel decreto Alluvione, convertito in legge lo scorso luglio. E cioè: San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tre Monti, Autodromo e Codrignanese.

Sulla scorta di quanto accadrà per Imola, anche qualche altro Comune del circondario confida adesso di poter vedere accolta la propria richiesta di allargamento dei confini. In questo senso, detto che Vallata del Santerno e Mordano sono già considerati territori interamente alluvionati, da ricordare come Castel San Pietro Terme, Dozza e Medicina insistano ormai da tempo per coprire tutto il territorio comunale. Castel Guelfo ha invece rinunciato già da alcune settimane a comprendere nella ‘zona rossa’ la porzione di comune rimasto fuori dalla tabella ministeriale.

L’esclusione di tutti gli altri da tale elenco, avvenuta lo scorso luglio a seguito della mancata approvazione di una richiesta avanzata alla Città metropolitana di Bologna, aveva provocato forti polemiche tra i sindaci del territorio e rappresentati del Governo e della sua maggioranza, con questi ultimi che avevano dato la colpa del pasticcio proprio agli amministratori locali.

L’inserimento nella ‘zona rossa’ consente di accedere a una serie di opportunità importanti: sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari, contributivi e giudiziari; esonero dal pagamento dei contributi universitari; accesso agli ammortizzatori sociali e indennità per i lavoratori autonomi; interventi in ambito contabile e finanziario a favore delle imprese. Resta invece valida per tutti, a patto che vengano stanziati i fondi necessari, la possibilità di chiedere il rimborso dei danni materiali.