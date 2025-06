Zuffi Infissi brinda al nuovo showroom . Festa grande in centro

Festa grande per l’inaugurazione del nuovo Showroom da 100 metri quadri di Zuffi Infissi al civico numero 41 di via Mazzini. Taglio del nastro e della torta insieme al sindaco Marco Panieri per celebrare il via dell’attività della nuova sala espositiva dell’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di infissi e serramenti su misura. Il capitolo più recente di una straordinaria storia imprenditoriale, cominciata nel 1965 grazie all’intuizione di Gian Carlo Zuffi supportato dalla moglie Renata e da tempo nelle mani del figlio Paolo.