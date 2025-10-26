Zuppa imperiale, la mortadella per ’viziarsi’

Ecco una spezia dall’aroma particolarmente raffinato, dolce e piccante insieme, che la rendono molto apprezzata. La noce moscata si abbina gradevolmente a formaggi e verdure, ma anche a torte e creme. Qui la troviamo in un piatto della festa, strettamente legato al nostro territorio. Il profumo dei cibi è qualcosa che ti resta per sempre nella testa e nel cuore e l’odore della zuppa imperiale nel forno che si mischiava a quello meraviglioso del brodo sparso per tutte le stanze, mi diceva che era una giornata speciale.

ZUPPA IMPERIALE

Ingredienti: 5 uova, 150 grammi di semolino, 150 grammi di Parmigiano grattugiato, 100 di burro, sale, pepe, noce moscata.

Preparazione: Prendete le uova e separate con attenzione i tuorli dagli albumi. Montate questi ultimi a neve. In una terrina versate i tuorli, 120 grammi di semolino, il Parmigiano, un pizzico di sale e la noce moscata grattugiata. Mescolate bene ed unite 80 grammi di burro sciolto e gli albumi. Imburrate una teglia, velatela con il semolino rimasto e versate l’impasto. Cuocere in forno a 180° per circa 15-20 minuti. Alla vista deve presentarsi asciutta e dorata. Una volta tolta dal forno fare raffreddare e tagliare a cubetti di circa un centimetro. Stendere in un vassoio per fare asciugare ulteriormente. Portare il brodo a bollore e buttare la zuppa imperiale. Quando riprende a bollire aspettare un attimo e spegnere. Una volta versata nei piatti fumante è festa.

Da provare anche la versione che prevede nell’impasto l’aggiunta di 80 grammi circa di mortadella tritata finemente. Quel pizzico in più.

A cura di AmbraRistoratrice e sommelier