Zuppi e Mosciatti abbracciano la comunità

Domani si rinnova a Castel San Pietro Terme l’“Abbraccio alla città”, la suggestiva e sentita iniziativa della Zona Pastorale Castel San Pietro Terme – Castel Guelfo di Bologna, organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in cui le autorità civili e religiose si fanno portavoce di un augurio di pace e di speranza a tutti. L’appuntamento è alle ore 17,30 in piazza XX Settembre, dove i partecipanti saranno accolti dal parroco don Gabriele Riccioni e dalla sindaca Francesca Marchetti, che sarà presente insieme ad altri rappresentanti della giunta e del consiglio comunale. Come annuncia il sito web della Parrocchia, interverranno l’arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Maria Zuppi e il vescovo di Imola monsignor Giovanni Mosciatti. Sono invitati tutti i cittadini, i ragazzi, le associazioni, le confessioni cristiane e quelle non cristiane. La manifestazione è inserita nel programma di Castèlanadèl 2024. Info sul programma di Castèlanadèl 2024: Associazione turistica Pro Loco 051 6951379 – sito del Comune www.cspietro.it , sito di Pro Loco www.prolococastelsanpietroterme.it