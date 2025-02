AC/DC in concerto all’Autodromo di Imola: biglietti da quando

Imola (Bologna), 3 febbraio 2025 – Dieci anni dopo il mitico concerto del 9 luglio 2015, gli AC/DC tornano all’Autodromo di Imola.

La band australiana, che lo scorso anno si è esibita all’Arena di Reggio Emilia (Campovolo) davanti a 100mila persone, sarà infatti all’Enzo e Dino Ferrari domenica 20 luglio 2025, pochi giorni dopo il concerto di Max Pezzali, a sua volta in programma sabato 12.

Parigi, AC/DC in concerto all'ippodromo di Longchamp

Biglietti in vendita da venerdì 7 febbraio alle 11.

Lo show arriverà come detto a due lustri esatti dallo show del gruppo guidato da Brian Johnson e Angus Young in riva al Santerno. In quella circostanza, per il concerto che riportò la grande musica rock in Autodromo dopo i fasti dell’Heineken Jammin’ Festival, arrivarono a Imola in 92mila.

Il concerto degli AC/DC a Imola nel 2015 all'Autodromo di Imola

Fu un grande successo, anche organizzativo, nonostante le lunghe code che caratterizzarono l’arrivo dei fan al circuito e l’uscita dalla città dopo lo show.