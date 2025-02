Gallo, bassista di Vasco: “AC/DC, che show. La mia Imola è rock”

“San Siro? Beh, lì ci vanno tutti. Vi assicuro che suonare in autodromo davanti a un mare di persone fa davvero un altro effetto”. Nel cuore di una Imola rock c’è sempre il Gallo Golinelli. Lui, storico bassista di Vasco e ancora prima di Gianna Nannini, proprio come gli AC/DC conosce bene le emozioni di quel palco che il prossimo 20 luglio vedrà la band di ’Highway to hell’ scatenare un ’inferno’ di note davanti a 85mila persone.

Gallo, lei e gli AC/DC appartenete più o meno alla stessa generazione. Le piacciono?

“Li seguo da sempre. L’ultima volta li ho visti a Milano, sono un gruppo cardine della storia del rock: è bello che l’autodromo riesca ad attirare ancora artisti di quel calibro”.

Li andrà a vedere quindi?

“Senza dubbio, ma vi dirò di più. Matt Laug, il batterista, è un amico. Ha suonato con me e Vasco per 15 anni prima di essere reclutato dagli AC/DC: andrò sicuramente a trovarlo prima del concerto”.

Poi, come lei, Brian Johnson e compagni sono la dimostrazione che il rock va avanti anche sopra i settanta... Qual è il segreto?

“Il segreto è la musica, tutto qui. Solo quella mi ha salvato la vita molte volte”.

A proposito, ora come sta?

“Diciamo che a breve dovrò tornare in ospedale per qualche esame e un controllo generale, ma contodi essere in pista per l’estate”.

E poi?

“Poi riprenderò a fare un po’ di concerti con la mia band. Abbiamo già qualche data in cantiere”.

Pronto per tornare sul palco. Gli AC/DC provarono l’emozione del circuito dieci anni fa. Lei con Vasco fu tra i primissimi però davanti alle folle oceaniche dei festival. Cosa si prova?

“E’ veramente un’emozione incredibile. La prima volta, nel 1998, durante l’Heineken Jammin’ festival eravamo dietro la tenda e ci chiedevamo: ’Chissà se ci sarà gente’. Quando ci siamo affacciati quasi non ci credevamo tale era il mare di persone”.

Che altri ricordi ha?

“I giri del circuito in bici, l’abbraccio dei fan, qualcosa indimenticabile che poi si è ripetuto negli anni”.

Cosa ha attratto, secondo lei, verso Imola Johnson e compagni?

“Un po’ c’erano già stati dieci anni fa. Poi c’è la location unica, ricca di storia, di prestigio e pure di leggenda, grazie al mito della Formula 1 che non si spegnerà mai. Milano e San Siro sono favolosi, ma il sapore di questo circuito è tutta un’altra storia, un posto unico”.

Lei sente la mancanza dei grandi festival in stile Heineken nella sua città?

“Devo dire di sì. E’ bello che ci siano questi grandissimi concerti, ma resta accesa in me la speranza che si possano portare tanti artisti di fama mondiale tutti in una volta qui sul Santerno, sarebbe favoloso. Anche per far crescere nei più giovani la cultura della buona musica”.

Cosa intende?

“A Imola ci vorrebbero più spazi per fare rock, perché i giovani talenti non rimangano chiusi a suonare nelle loro cantine. Ci sono tante piccole band che al momento fanno fatica a uscire per suonare”.

Serve qualcosa che dia il ’la’.

“Sì, e io prometto di mettermi d’impegno per provare a cambiare un po’ le cose in questo senso nei prossimi mesi. Servono posti per far lavorare le band, perché le future rockstar vanno aiutate a uscire allo scoperto”.