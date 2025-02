Brunori Sas incanta Sanremo: la chitarra e il brano autobiografico

Sanremo (Imperia), 11 febbraio 2025 – Elegantissimo, papillon nero e giacca beige, Brunori Sas scende le scale di Sanremo imbracciando sua chitarra.

Il 47enne calabrese “sale per la prima volta sul palco dell’Ariston”, ricordano Carlo Conti e Jerry Scotti, ma è sicuramente l’esordiente con il maggior numero di dischi all’attivo: ben 10 sino a qui.

Quest'anno la genitorialità è uno dei temi che emerge con forza più forza dalle canzoni in gara. In particolare, nel brano di Brunori, che dedica L'albero delle noci alla primogenita, Fiammetta, riflettendo su come la sua nascita abbia cambiato la sua percezione del mondo: “Sono cresciuti troppo veloci questi riccioli meravigliosi / E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre / E tutta questa felicità forse la posso sostenere / Perché hai cambiato l'architettura e le proporzioni del mio cuore / E posso navigare sotto una nuova stella polare”.

Semplice ma efficace, al suo primo appuntamento con il Festival di Sanremo, Brunori Sas, chitarra e voce, incanta l'Ariston con il suo brano autobiografico.

Le origini emiliane

Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è legato all’Emilia-Romagna perché i suoi nonni furono "emigranti alla rovescia – aveva scritto sui social il cantautore – Mentre tanti meridionali partivano, direzione Nord, in cerca di fortuna, loro arrivavano in un piccolo paesino calabro, a fine anni '50, a lavorar d'argilla e a costruire forni per i mattoni. Erano nati e cresciuti a Bubano (un piccolo borgo nel comune di Mordano, vicino a Imola, ndr)”.