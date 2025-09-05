Il documentario su Ayrton Senna conquista la Mostra del Cinema di Venezia

Imola, 5 settembre 2025 - Un omaggio autentico ad Ayrton Senna, il campione che a Imola ha lasciato un segno indelebile e che continua a parlare al cuore di generazioni di tifosi.

Si intitola ‘Il nostro amico Ayrton’ il documentario presentato questa mattina alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, negli spazi di Casa I Wonder Venezia 2025.

Ayrton Senna, il campione che a Imola ha lasciato un segno indelebile e che continua a parlare al cuore di generazioni di tifosi

Firmato da Vittorio Martone e Raffaele Manco, il lavoro restituisce attraverso immagini e testimonianze inedite la leggenda e l’umanità del pilota brasiliano grazie ai contributi del giornalista e scrittore Giorgio Terruzzi e dello scultore Stefano Pierotti, autore della statua di Senna al parco delle Acque minerali.

Prodotto dalla Regione Emilia-Romagna con il coordinamento dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta e in collaborazione con Lepida TV, il documentario si inserisce nel format regionale ‘Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna’ e sarà visibile da oggi in streaming su Lepida TV.

La statua di Ayrton Senna alle Acque minerali

Della durata di 20 minuti, ‘Il nostro amico Ayrton’ racconta il culto senza tempo che lega i tifosi al campione brasiliano a 31 anni dalla sua scomparsa.

Un legame che trova la sua immagine più potente nella statua di Pierotti collocata all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, dietro la curva del Tamburello, nel punto in cui Senna perse la vita il 1° maggio 1994: un Senna seduto, con la testa bassa e le gambe incrociate, il piede consumato dai milioni di mani che negli anni hanno voluto toccarlo, segno di un affetto che non si spegne.

Alla presentazione erano presenti, oltre agli autori del documentario e a Pierotti, il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, e il sindaco di Imola, Marco Panieri.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha inviato un videomessaggio così come Terruzzi. "Questo evento è stato voluto da una Regione che si colloca sul sistema internazionale con la sua Motor Valley e un ecosistema, legato all'automotive che consente expertise e competenze che ci permettono di portare nel mondo i grandi marchi", ha spiegato Colla. "Questo documentario - ha aggiunto Panieri - rappresenta un omaggio autentico ad Ayrton Senna, un campione che a Imola ha lasciato un segno indelebile e che continua a parlare al cuore delle persone di ogni generazione".