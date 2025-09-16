L’arte invade Dozza, Muro dipinto al via: “Biennale dei record”

Dozza, 16 settembre 2025 – Con la presentazione ufficiale di ieri mattina in Rocca, è cominciata l’edizione numero 30 della Biennale del Muro Dipinto di Dozza. La celebre rassegna d’arte del borgo, che proseguirà fino al 21 settembre, prende il titolo di Save the Wall e si concentrerà soprattutto sul restauro e la cura delle opere passate: “Non è solo un titolo evocativo, ma un impegno concreto verso la conservazione – ha detto Lisa Emiliani, presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte –. I cambiamenti climatici e il tempo che passa mettono a rischio molti capolavori. Valorizzeremo anche il tema della pace, così urgente e attuale. I nostri muri parlano di comunità, di dialogo e di fratellanza, custodiscono memoria e promuovono speranza”. Per il sindaco Luca Albertazzi si tratta di “una settimana molto importante per Dozza dal punto di vista culturale, turistico e per la valorizzazione del suo patrimonio artistico. Parliamo di un’edizione da record della Biennale per quanto riguarda il numero dei restauri e delle opere da realizzare”. Tra le nuove opere d’arte che troveranno posto in paese ci sono Portale di Augusto Giuffredi e Illuminata di Lara Ilaria Braconi in via De Amicis. A Toscanella, invece, arriveranno Il Fiume di Marco Lazzarato, sul muretto di Piazza Libertà, e La ragazza che guardava il cielo di Andrea Gualandri nel nuovo centro sportivo polifunzionale. Un lavoro, quest’ultimo, dedicato alla giovane ciclista trentina Sara Piffer scomparsa a soli 19 anni travolta da un’auto. Il capitolo restauri comprende il recupero manutentivo di oltre venti dipinti.

Tra quelli più significativi, grazie al contributo di tanti partner sostenitori, c’è lo strappo conservativo de Il respiro del drago di Paolo Barbieri custodito nella Pinacoteca della Rocca. Molte le iniziative collaterali: dalla mostra Muri perduti (in Rocca fino al 9 novembre, ndr) agli incontri con gli artisti passando per visite guidate, laboratori e workshop. Ma anche performance inclusive, degustazioni e spettacoli come la Notte del Muro Dipinto in agenda il 18, il Salotto d’Artista del 19 e il concerto rockabilly dei Rebel Cats nella serata del 20 in piazza Zotti. Gran finale domenica tra annullo filatelico figurato, laboratorio creativo Punti di vista e l’esibizione del Gruppo Bandistico Dozzese. Tra le altre esposizioni, ecco Ritorno a Dozza: Germano Sartelli, carte e sculture, Sketchers al Muro Dipinto, Il Muro a scatti e Contrasti visitabili durante la Biennale. Pronto anche il nuovo volume Il Muro Dipinto di Dozza. Dal 1960 al 2025, che raccoglie tutte le opere realizzate dal 1960 a oggi. Non meno importanti, infine, il contributo alla rassegna di tante aziende del territorio, soprattutto in ottica restauri, e le collaborazioni istituzionali tra Dozza e Grizzana Morandi, Oliveto Citra e Vieste con diverse delegazioni di giovani studenti pronte a sbarcare nel borgo per vivere in presa diretta la magia della Biennale.

Presente all’inaugurazione anche la dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna, Francesca Tomba. “È un grande onore – considera Albertazzi – e ha un valore simbolico importante. Gli uffici della Soprintendenza, insieme alla Fondazione e al Comune, stanno lavorando da tempo a un percorso che sarebbe unico in Italia: il primo riconoscimento dell’interesse culturale su una manifestazione artistica come il Muro Dipinto. Si tratta di un iter innovativo, perché mai prima d’ora un evento di questo genere ha avuto un simile riconoscimento da parte del Ministero. Con la Soprintendenza e con il Ministero stiamo quindi costruendo passo dopo passo un percorso istituzionale, tecnico e giuridico nella speranza che possa portare a questo importante traguardo. Il fatto stesso che vi sia tale attenzione e considerazione da parte delle istituzioni è per noi significativo, direi anche storico”.