Fantaveicoli Imola, in ventimila lungo il percorso per ‘scortare’ il coloratissimo corteo

Imola, 3 marzo 2025 – Colori, sorrisi e creatività. Si potrebbe riassumere in questo modo la 28esima edizione dei Fantaveicoli di Imola. Il corteo dei veicoli, partito alle 14.30 dall’Autodromo e arrivato fino a piazza Matteotti, è stato accolto da oltre 22.000 persone, ben distribuite lungo il percorso.

Grandi e piccini hanno colto l’occasione per vedere i 25 protagonisti della Grande Sfilata, fra Fantaveicoli in concorso e gruppi ospiti e anche per travestirsi e rivivere insieme un momento di gioco e allegria.

Sono state quattro le categorie in concorso per questa edizione 2025: Fantaveicoli, Fantaveicoli Scuole, Gruppi Mascherati Scuole e Gruppi Mascherati. A ricevere il premo dalle mani del sindaco di Imola, Marco Panieri, come primo classificato nella categoria Fantaveicoli è stato Amici dell’allegria, con ’Alla pesca del granchio blu’. Secondo classificato Ca’ Vaina, con ’CybersTrank’. Terzo classificato, invece, Davide Ropa, con ’W le donne’.

Nella categoria Fantaveicoli Scuole, premiate per l’occasione dall’assessora alla scuola, università, organizzazione e personale Gianna Gambetti, si è classificato come primo l’Istituto Comprensivo n. 5 con ’Noi puffiamo la natura’, che ha ottenuto anche il Gonfalone del Grifon d’oro, attribuito ogni anno alla scuola vincitrice della categoria. Secondo classificato l’IIS Alberghetti con ’L.U.C.I.O’.

Ecco poi il terzo classificato, l’Istituto Comprensivo n. 2 con ’Inside IC2: la scuola delle emozioni’. Nella categoria Gruppi mascherati Scuole, premiate da Giacomo Gambi, assessore alla cultura, politiche giovanili, legalità e pace, si è classificato come primo l’Istituto Comprensivo n.4 con ’Montebello art show’.

Secondo classificato invece l’Istituto Comprensivo n. 6 Cappuccini con ’Il respiro della nostra terra’. Infine, terzo classificato l’Istituto Comprensivo n. 1 con ’Animal Farm’.

Ultima delle categorie in concorso quella dei Gruppi Mascherati dove ha vinto il primo premio MGM Faenza con ’Space Marines’. La giuria ha poi deciso di attribuire un premio speciale all’Istituto comprensivo n. 2 con il suo ’Inside IC2: la scuola delle emozioni’.

Un momento particolarmente toccante è stata certamente la sfilata di tre Fantaveicoli ideati e costruiti da Vittorio Tassoni, recentemente scomparso, costruttore storico del Carnevale dei Fantaveicoli e vincitore di 8 delle diciannove edizioni a cui ha partecipato. Per lui, sulle strade, hanno sfilato ’Caleidoscopio raggiante sul carro dei guardiani del sole’, ’Biciclo in gabbia’, ’L’equilibrista’. “Il Carnevale dei Fantaveicoli è un appuntamento che fa parte della storia e dell’identità della nostra città – ha commentato il sindaco Marco Panieri di fronte a una piazza Matteotti piena di gente –. Ogni anno, grazie alla creatività e alla passione di tanti, Imola si riempie di colori, musica e allegria. Grazie alle scuole, ai centri giovanili, alle associazioni, alle famiglie e a tutti coloro che rendono possibile questa festa straordinaria”.