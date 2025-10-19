Magazine, gioco da tavolo mondiale made in Imola. “La Corea ha creduto in noi”

Imola, 19 ottobre 2025 – Un gioco da tavolo made in Imola, migliorato in Corea e da presentare in Germania. Si tratta di ‘Magazine’, ideato dal trio imolese composto da Andrea e Lorenzo Martini assieme ad Alessandro Zappi, pubblicato dalla casa editrice coreana Mandoo Games e pronto a sbarcare alla Fiera Mondiale del Gioco di Essen, da mercoledì a sabato. E dire che tutto arriva da un’idea di Andrea Martini in periodo Covid.

Andrea, la settimana prossima Magazine farà il suo debutto alla Fiera Mondiale del Gioco di Essen, il più rilevante appuntamento internazionale del settore. Come vi sentite?

“Siamo curiosi di scoprire cosa succede, questa fiera è una sorta di fashion week per i giocatori. La Mandoo Games porterà con sé 300 scatole, sappiamo che hanno contatti in Spagna, Francia e Inghilterra. Ovviamente ci piacerebbe molto che Magazine riuscisse ad arrivare anche in Italia”.

Ripercorriamo la vostra storia fino a questo momento. Come nasce Magazine?

“Magazine nasce da un lungo percorso iniziato più o meno cinque anni fa, ma che affonda le radici ancora prima. Io sono sempre stato un appassionato di giochi da tavolo, lavoravo anche in ludoteca e ho sempre avuto il desiderio di inventarne uno tutto mio. Negli ultimi vent’anni ho fatto prototipi di diversi giochi che, per un motivo o per l’altro, non hanno mai funzionato. Poi durante la pandemia mi è venuta l’idea di Magazine, chiamato Wunderkammer all’inizio, e, progressivamente, ho iniziato a lavorarci insieme a mio figlio Lorenzo e ad Alessandro, un amico”.

Che ruolo ha avuto ognuno di voi?

“Siamo spalmati su tre diverse generazioni, ognuno ha potuto contribuire con una prospettiva diversa. Io ho quasi 60 anni, Alessandro ne ha 40 e Lorenzo 27. Nello specifico, io e mio figlio abbiamo lavorato sulla parte creativa, anche lui è un giocatore e il confronto è stato indispensabile. Il ruolo di Alessandro, invece, è stato più tecnico ma sempre fondamentale. È un ingegnere, non un appassionato di giochi da tavolo, e si è occupato di tutta la parte più razionale. Un gioco non funziona senza una solida base matematica”.

Cos’è successo una volta creato il gioco?

“Abbiamo provato a vedere se qualche editore in Italia poteva essere interessato ma non abbiamo avuto fortuna. Nel 2023 ci siamo iscritti al Premio Archimede, il concorso per giochi da tavolo inediti più importante in Italia, e su 260 partecipanti siamo arrivati terzi. Gli organizzatori sono diventati nostri agenti e sei mesi dopo hanno trovato la Mandoo Games in Corea. Il gioco è stato migliorato snellendo le tempistiche e cambiando l’ambientazione per un target dai 14 anni in su. I giocatori saranno giornalisti che scrivono articoli per le testate, cercando di far corrispondere i temi adatti a diversi giornali. Niente dadi e fortuna, solo tessere e strategia.

E per quanto riguarda progetti futuri?

“Ci piacerebbe proporre altri nuovi giochi da tavolo in futuro ora che abbiamo capito un po’ meglio le meccaniche. Prima però vediamo cosa succede adesso”.