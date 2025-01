Mastandrea arriva allo Stignani di Imola: “In scena un testo formidabile”

Imola, 18 gennaio 2025 – Arriva uno spettacolo imperdibile, fuori abbonamento, al teatro Ebe Stignani. Lunedì 17 e martedì 18 febbraio alle 21, sul palco del comunale, Valerio Mastandrea darà voce al monologo ‘Migliore’, scritto per lui nel 2005 da Mattia Torre, autore prematuramente scomparso nel 2019, che l’attore romano sta interpretando per l’ultima volta in questi primi mesi dell’anno prima di cedere il testimone da protagonista e diventarne regista.

‘Migliore’ è la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto) entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure.

“Mattia voleva raccontare la parabola ascendente di un uomo che, per la sua natura sincera, leale e pura, era abituato a perdere – le parole di Mastandrea –. E credo volesse sottolineare come oggi per occupare un posto da ‘dirigente’ nel mondo ti venga chiesto di rinunciare a quello che sei. C’è una cosa che vorrei provare a far passare in questa ultima mia edizione: una speranza nel futuro”.

Prevendita online su Vivaticket e alla biglietteria del teatro Stignani, in via Verdi 1/3: sabato 25 gennaio dalle 10.30 alle 13.30 con mangiacoda attivo già dalle 8.30 e domenica 26 gennaio dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19. Questi i prezzi dei biglietti: 35 euro per platea e palchi (25 euro è la tariffa riservata agli abbonati alla stagione di prosa, che dovranno portare con sé il proprio abbonamento), 20 euro per i posti dietro nei palchi laterali e 20 euro in galleria. Venti euro è anche la riduzione per i giovanissimi con meno di vent’anni in tutti i settori.

“Siamo soddisfatti della molteplicità dell’offerta dello Stignani ed entusiasti di ospitare uno degli spettacoli che hanno fatto la storia del teatro italiano del nuovo millennio – commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Non solo Mastandrea è uno straordinario attore e un sensibile interprete delle inquietudini e contraddizioni dei nostri tempi, ma con lui c’è anche il formidabile testo di Torre, a cui vogliamo rendere omaggio”.