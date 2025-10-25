Matrimoni all’Autodromo di Imola, ecco anche il primo ricevimento di nozze

Imola (Bologna), 25 ottobre 2025 – Da tempio dei motori (e dei concerti) a teatro di una festa con i fiori d’arancio.

Per la prima volta, le sale del museo Checco Costa e la terrazza panoramica dell’Autodromo di Imola hanno ospitato un ricevimento di nozze.

Non si tratta del primo matrimonio civile celebrato nel circuito — è possibile farlo dal 2023, nella sala Ayrton Senna — ma della prima festa nuziale mai organizzata all’interno della struttura intitolata a Enzo e Dino Ferrari.

Yuri Barbieri e Giulia Giacomelli si sono uniti in matrimonio scegliendo come location il circuito di Imola (Ansa)

Protagonisti di questo debutto sono Yuri Barbieri e Giulia Giacomelli, uniti in matrimonio sabato scorso. Dopo la cerimonia civile in Comune, i due hanno voluto riproporre il rito sulla terrazza del museo, alla presenza dell’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi, per condividere con parenti e amici un momento simbolico: “Abbiamo voluto aggiungere la riproposizione del rito al ricevimento in Autodromo per creare un ricordo speciale per noi e per i nostri ospiti”, raccontano.

L’idea è nata da un legame profondo con il circuito. Giulia, di Pistoia, e Yuri, imolese e commissario di percorso dal 2012, si sono conosciuti proprio grazie al motorsport: entrambi collaborano con due testate sportive web.

“Ci siamo incontrati raccontando le gare in Autodromo — spiegano — e qui è nata la nostra storia. È un luogo che consideriamo la nostra seconda casa”. Dopo la cerimonia simbolica, la cena e la festa con 120 invitati si sono svolte negli spazi interni del museo Checco Costa, trasformati per l’occasione in una location nuziale.

“Nonostante sia un ambiente insolito, anche gli ospiti hanno apprezzato molto la cornice suggestiva — raccontano gli sposi —, che custodisce un bel pezzo di storia del motorsport internazionale e di storia e cultura del nostro Paese”.